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В СНБО Украины предложили сделать английский вторым государственным языком

Ведомости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил сделать английский вторым государственным языком страны, передает «Униан».

«К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком», – сказал Данилов на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм». По его словам, это необходимо для защиты от «атак» России. Английский язык следует изучать с детского сада, подчеркнул он.

В 2019 г. депутаты Верховной рады приняли в окончательном чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в многонациональной стране. 16 января 2021 г. вступила в силу 30-я статья закона, обязывающая предприятия сферы услуг использовать государственный язык при обслуживании клиентов. 

В октябре 2020 г. большая палата Верховного суда Украины признала, что при исполнении служебных обязанностей президент страны Владимир Зеленский обязан разговаривать только на украинском языке. Ранее гражданин Украины обратился в суд с требованием признать противоправным общение Зеленского на русском языке во время iForum-2019.

Ранее по теме: На Украине вступило в силу требование использовать государственный язык в сфере услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных