В СНБО Украины предложили сделать английский вторым государственным языком
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил сделать английский вторым государственным языком страны, передает «Униан».
«К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком», – сказал Данилов на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм». По его словам, это необходимо для защиты от «атак» России. Английский язык следует изучать с детского сада, подчеркнул он.
В 2019 г. депутаты Верховной рады приняли в окончательном чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в многонациональной стране. 16 января 2021 г. вступила в силу 30-я статья закона, обязывающая предприятия сферы услуг использовать государственный язык при обслуживании клиентов.
В октябре 2020 г. большая палата Верховного суда Украины признала, что при исполнении служебных обязанностей президент страны Владимир Зеленский обязан разговаривать только на украинском языке. Ранее гражданин Украины обратился в суд с требованием признать противоправным общение Зеленского на русском языке во время iForum-2019.