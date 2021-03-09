В СНБО Украины предложили сделать английский вторым государственным языком

«К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком», – сказал Данилов на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм». По его словам, это необходимо для защиты от «атак» России. Английский язык следует изучать с детского сада, подчеркнул он.