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На Украине вступило в силу требование использовать государственный язык в сфере услуг

Ведомости

На Украине с 16 января вступила в силу 30-я статья закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая предприятия сферы услуг использовать государственный язык при обслуживании клиентов. Об этом накануне напомнил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает телеканал «112 Украина».

«В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на автозаправочной станции (АЗС), в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был, – обслуживание должно быть на украинском», — заявил он.

Отмечается, что обслуживание на другом языке возможно в том случае, если сам клиент этого попросит. При первом выявленном нарушении этого требования предприятию будет вынесено предупреждение, при повторном – штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13 350 — 17 800 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных