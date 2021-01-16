На Украине вступило в силу требование использовать государственный язык в сфере услуг
На Украине с 16 января вступила в силу 30-я статья закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая предприятия сферы услуг использовать государственный язык при обслуживании клиентов. Об этом накануне напомнил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает телеканал «112 Украина».
«В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на автозаправочной станции (АЗС), в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был, – обслуживание должно быть на украинском», — заявил он.
Отмечается, что обслуживание на другом языке возможно в том случае, если сам клиент этого попросит. При первом выявленном нарушении этого требования предприятию будет вынесено предупреждение, при повторном – штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13 350 — 17 800 руб.).