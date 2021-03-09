Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Белановского

Белановский родился в 1965 г. в Воронеже. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина, Военную академию связи им. С.М. Буденного и Северо-Западную академию государственной службы. С 1994 г. по 2020 г. служил в Федеральной службе охраны России. Был назначен замглавы Минцифры в декабре 2020 г.