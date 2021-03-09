Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Белановского
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Владимира Белановского по его просьбе, следует из распоряжения премьера, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Белановского Владимира Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», – говорится в документе.
Белановский родился в 1965 г. в Воронеже. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина, Военную академию связи им. С.М. Буденного и Северо-Западную академию государственной службы. С 1994 г. по 2020 г. служил в Федеральной службе охраны России. Был назначен замглавы Минцифры в декабре 2020 г.