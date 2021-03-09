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Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Белановского

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Владимира Белановского по его просьбе, следует из распоряжения премьера, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Белановского Владимира Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», – говорится в документе.

Белановский родился в 1965 г. в Воронеже. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М.И. Калинина, Военную академию связи им. С.М. Буденного и Северо-Западную академию государственной службы. С 1994 г. по 2020 г. служил в Федеральной службе охраны России. Был назначен замглавы Минцифры в декабре 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных