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Мишустин назначил новых заместителей глав Минцифры и Минтранспорта

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении бывшего заместителя гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилла Богданова на должность замминистра транспорта, а руководителя Спецсвязи ФСО Владимира Белановского — замглавы Минцифры, передает ТАСС.

«Назначить Богданова Кирилла Игоревича заместителем министра транспорта РФ», — приводится выдержка из первого распоряжения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером, освободив его от должности главы Минэнерго. Кроме того, президент назначил пять новых министров. Главой Минтранса стал гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, руководителем Минстроя — Ирек Файзуллин, ранее занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы Минприроды утвержден Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Ранее по теме: Путин назначил нового вице-премьера и пять министров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных