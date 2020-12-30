Мишустин назначил новых заместителей глав Минцифры и Минтранспорта

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером, освободив его от должности главы Минэнерго. Кроме того, президент назначил пять новых министров. Главой Минтранса стал гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, руководителем Минстроя — Ирек Файзуллин, ранее занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы Минприроды утвержден Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.