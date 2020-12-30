Мишустин назначил новых заместителей глав Минцифры и Минтранспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении бывшего заместителя гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилла Богданова на должность замминистра транспорта, а руководителя Спецсвязи ФСО Владимира Белановского — замглавы Минцифры, передает ТАСС.
«Назначить Богданова Кирилла Игоревича заместителем министра транспорта РФ», — приводится выдержка из первого распоряжения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака вице-премьером, освободив его от должности главы Минэнерго. Кроме того, президент назначил пять новых министров. Главой Минтранса стал гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев, руководителем Минстроя — Ирек Файзуллин, ранее занимавший пост первого замглавы Минстроя. На должность главы Минприроды утвержден Александр Козлов, занимавший пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.