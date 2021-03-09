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Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Пашиняну

Ведомости

Оппозиция Армении перекрыла входы в здание парламента, передает «РИА Новости». Демонстранты готовы их разблокировать только в случае приезда к парламенту премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил журналистам один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян.

Ранее сегодня участники митинга на проспекте Баграмяна в Ереване, где находится здание парламента, полностью заблокировали все входы в здание и не пропускают туда депутатов

«У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю, пусть завтра до 12.00 (11.00 мск) придет в Национальное собрание (парламент), подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу. Но он не придет, это (повестка досрочных выборов – прим. ред.) очередная ложь», — сказал Сагателян журналистам. Он добавил, что протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.

Политическая ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян уволил первого заместителя главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тиграна Хачатряна, прокомментировавшего слова премьер-министра о якобы не взорвавшихся во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе ракетах российских комплексов «Искандер». Так, Хачатрян отметил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». 

В ответ на увольнение Хачатряна Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. Позже Пашинян признал свои слова о российских ракетах ложными.

Ранее по теме: Представители оппозиции заблокировали здание парламента в Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных