Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Пашиняну
Оппозиция Армении перекрыла входы в здание парламента, передает «РИА Новости». Демонстранты готовы их разблокировать только в случае приезда к парламенту премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил журналистам один из организаторов акции протеста Ишхан Сагателян.
Ранее сегодня участники митинга на проспекте Баграмяна в Ереване, где находится здание парламента, полностью заблокировали все входы в здание и не пропускают туда депутатов
«У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю, пусть завтра до 12.00 (11.00 мск) придет в Национальное собрание (парламент), подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу. Но он не придет, это (повестка досрочных выборов – прим. ред.) очередная ложь», — сказал Сагателян журналистам. Он добавил, что протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.
Политическая ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян уволил первого заместителя главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тиграна Хачатряна, прокомментировавшего слова премьер-министра о якобы не взорвавшихся во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе ракетах российских комплексов «Искандер». Так, Хачатрян отметил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками».
В ответ на увольнение Хачатряна Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. Позже Пашинян признал свои слова о российских ракетах ложными.