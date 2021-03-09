Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Пашиняну

«У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю, пусть завтра до 12.00 (11.00 мск) придет в Национальное собрание (парламент), подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу. Но он не придет, это (повестка досрочных выборов – прим. ред.) очередная ложь», — сказал Сагателян журналистам. Он добавил, что протестующие останутся в палаточном лагере у здания парламента до выполнения их требований.