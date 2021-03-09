Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Представители оппозиции заблокировали здание парламента в Армении

Ведомости

Участники митинга на проспекте Баграмяна в Ереване, где находится здание парламента, полностью заблокировали все входы в здание и не пропускают туда депутатов, сообщило местное издание ArmLur.am. Эту информацию подтвердили также Mamul.am и «Интерфакс».

ArmLur.am уточнило, что инициатором блокировки парламента выступил кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиции, руководитель «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян. Именно он призвал закрыть все входы Национальное собрание. 

Издание обратило внимание на то, что входы были заблокированы после завершения рабочего дня. Сейчас, как передает газета, в здании находятся всего 10 депутатов из 131. Также там присутствуют помощники парламентариев, эксперты и представители аппарата Национального собрания. 

Сторонники оппозиции стали перекрывать баррикадами проспект Баграмяна 25 февраля. Манукян тогда заявил, что там будет штаб митингующих, которые не разойдутся до тех пор, пока Национальное собрание не рассмотрит вопрос об отставке действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Политическая ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян уволил первого заместителя главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тиграна Хачатряна, прокомментировавшего слова премьер-министра о якобы не взорвавшихся во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе ракетах российских комплексов «Искандер». Так, Хачатрян отметил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». 

В ответ на увольнение Хачатряна Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. Позже Пашинян признал свои слова о российских ракетах ложными.

Ранее по теме: Противники Пашиняна ворвались в здание правительства Армении

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных