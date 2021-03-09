Представители оппозиции заблокировали здание парламента в Армении
Участники митинга на проспекте Баграмяна в Ереване, где находится здание парламента, полностью заблокировали все входы в здание и не пропускают туда депутатов, сообщило местное издание ArmLur.am. Эту информацию подтвердили также Mamul.am и «Интерфакс».
ArmLur.am уточнило, что инициатором блокировки парламента выступил кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиции, руководитель «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян. Именно он призвал закрыть все входы Национальное собрание.
Издание обратило внимание на то, что входы были заблокированы после завершения рабочего дня. Сейчас, как передает газета, в здании находятся всего 10 депутатов из 131. Также там присутствуют помощники парламентариев, эксперты и представители аппарата Национального собрания.
Сторонники оппозиции стали перекрывать баррикадами проспект Баграмяна 25 февраля. Манукян тогда заявил, что там будет штаб митингующих, которые не разойдутся до тех пор, пока Национальное собрание не рассмотрит вопрос об отставке действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Политическая ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян уволил первого заместителя главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тиграна Хачатряна, прокомментировавшего слова премьер-министра о якобы не взорвавшихся во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе ракетах российских комплексов «Искандер». Так, Хачатрян отметил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками».
В ответ на увольнение Хачатряна Генштаб и представители высшего командования армянской армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку. Тот назвал подобные действия попыткой военного переворота, уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и сказал, что оставит власть только по воле народа, который его избрал. Позже Пашинян признал свои слова о российских ракетах ложными.