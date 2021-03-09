Представители оппозиции заблокировали здание парламента в Армении

Политическая ситуация в Армении обострилась после того, как Пашинян уволил первого заместителя главы Генерального штаба вооруженных сил Армении Тиграна Хачатряна, прокомментировавшего слова премьер-министра о якобы не взорвавшихся во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе ракетах российских комплексов «Искандер». Так, Хачатрян отметил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками».