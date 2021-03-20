В МВД Украины допустили начало новой холодной войны
Ответ президента США Джо Байдена на вопрос журналиста о президенте России Владимире Путине может спровоцировать новую холодную войну между Западом и Россией, считает глава МВД Украины Арсен Аваков.
«Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и Российской империей, как ее видит Путин», — приводятся его слова на сайте ведомства.
Вместе с тем министр опасается, что рост напряженности может перерасти в «горячую фазу войны» для Украины, так-как Путин может «разыграть очередную авантюру».
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».