Володин назвал «умное голосование» несодержательным проектом
«Умное голосование» — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе – желание попасть во власть», — считает он.
Володин добавил, что этот проект, за которым, по его словам, стоят западные спецслужбы, направлен на вмешательство во внутренние дела России.
«Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти», — отметил спикер ГД.