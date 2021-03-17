В ОНК рассказали о состоянии Навального в колонии

Сам Навальный ранее назвал «Покров» «дружелюбным концлагерем». Основатель ФБК отметил тогда, что эта колония смогла удивить его. Он пояснил, что мат и жаргонные слова в данном учреждении запрещены. Более того, все разговаривают вежливо и приветливо, а насилия или намека на него пока не наблюдалось.