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В ОНК рассказали о состоянии Навального в колонии

Ведомости

У основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального нет жалоб на условия содержания в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область), где он отбывает наказание по делу «Ив Роше», сообщил член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Сергей Яжан. 

«Вчера я был в Покрове в колонии, навестил человека. Жалоб у него нет, настроение хорошее», — сказал Яжан агентству ТАСС. Он добавил, что сейчас основатель ФБК находится на карантине. 15 марта адвокаты Навального сообщили о его переводе в «Покров» из СИЗО «Кольчугино».

Сам Навальный ранее назвал «Покров» «дружелюбным концлагерем». Основатель ФБК отметил тогда, что эта колония смогла удивить его. Он пояснил, что мат и жаргонные слова в данном учреждении запрещены. Более того, все разговаривают вежливо и приветливо, а насилия или намека на него пока не наблюдалось.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.

Ранее по теме: Навальный рассказал о своих впечатлениях от колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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