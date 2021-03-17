В ОНК рассказали о состоянии Навального в колонии
У основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального нет жалоб на условия содержания в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область), где он отбывает наказание по делу «Ив Роше», сообщил член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Сергей Яжан.
«Вчера я был в Покрове в колонии, навестил человека. Жалоб у него нет, настроение хорошее», — сказал Яжан агентству ТАСС. Он добавил, что сейчас основатель ФБК находится на карантине. 15 марта адвокаты Навального сообщили о его переводе в «Покров» из СИЗО «Кольчугино».
Сам Навальный ранее назвал «Покров» «дружелюбным концлагерем». Основатель ФБК отметил тогда, что эта колония смогла удивить его. Он пояснил, что мат и жаргонные слова в данном учреждении запрещены. Более того, все разговаривают вежливо и приветливо, а насилия или намека на него пока не наблюдалось.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.