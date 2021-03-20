Зеленский анонсировал введение «экономических паспортов» на Украине
На Украине введут «экономические паспорта», по котором молодые украинцы смогут получать средства от использования и добычи природных ресурсов страны, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
«По нему все рожденные на Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке», — цитирует его «Интерфакс».
Зеленский добавил, что по достижении совершеннолетия украинцы смогут потратить эти деньги на получение высшего образования на Украине. Власти вскоре обнародуют механизм для создания такого паспорта, добавил президент.