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В МИДе охарактеризовали отношения с ЕС как «конфликтное сосуществование»

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил отношения с Евросоюзом как «конфликтное сосуществование», передает ТАСС.

«Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование», — сказал Грушко в ходе выступления в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме «Россия — Европа: реалии и перспективы».

По его словам, все схемы в отношениях с ЕС, с которыми Россия не соглашалась, предусматривали "механистическое следование в фарватере европейских стандартов и принципов". Другим фактором, который привел отношения сторон "к опасной черте", стало санкционное давление, которое используется для вмешательства во внутренние дела.

«Все эти окна, которые открывались, сегодня они захлопнулись не только в силу политической конъюнктуры, а в силу того, что Евросоюз на самом деле оказался не готов к равноправному сотрудничеству», — добавил замглавы МИДа.

В феврале Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. «Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упрекнул СМИ в передаче слов министра «без контекста», а в самом внешнеполитическом ведомстве пояснили слова Лаврова: глава ведомства заявил о готовности к разрыву, «если он пройдет по инициативе ЕС».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных