В МИДе охарактеризовали отношения с ЕС как «конфликтное сосуществование»
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил отношения с Евросоюзом как «конфликтное сосуществование», передает ТАСС.
«Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование», — сказал Грушко в ходе выступления в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме «Россия — Европа: реалии и перспективы».
По его словам, все схемы в отношениях с ЕС, с которыми Россия не соглашалась, предусматривали "механистическое следование в фарватере европейских стандартов и принципов". Другим фактором, который привел отношения сторон "к опасной черте", стало санкционное давление, которое используется для вмешательства во внутренние дела.
«Все эти окна, которые открывались, сегодня они захлопнулись не только в силу политической конъюнктуры, а в силу того, что Евросоюз на самом деле оказался не готов к равноправному сотрудничеству», — добавил замглавы МИДа.
В феврале Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. «Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.