Песков заявил о неверной интерпретации слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС

«Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого (разрыва связей с ЕС), мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (введения санкций с риском для российской экономики), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему», —отметил представитель Кремля.