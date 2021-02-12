Песков заявил о неверной интерпретации слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС
СМИ передали слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом без контекста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.
Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. «Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.
«Средства массовой информации ставший сенсационным заголовок (о словах Лаврова) подают без контекста», — сказал он журналистам. «Это большая ошибка средств массовой информации, это ошибка, которая именно меняет смысл», — добавил Песков. Россия хочет развивать отношения с ЕС, подчеркнул пресс-секретарь президента.
«Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого (разрыва связей с ЕС), мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (введения санкций с риском для российской экономики), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему», —отметил представитель Кремля.
А СМИ, по словам Пескова, подали «сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом».
В МИД России позднее также пояснили слова Лаврова: глава ведомства заявил о готовности к разрыву, «если он пройдет по инициативе ЕС».
11 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России в течение февраля. Ограничения могут включить запрет на поездки и заморозку активов «союзников» президента России Владимира Путина. Санкции, по данным собеседников агентства, будут введены в ответ на заключение под стражу и изменение условного срока на реальный по делу «Ив Роше» основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. О введении адресных санкций в отношении ряда российских должностных лиц ЕС ранее просили соратники Навального.