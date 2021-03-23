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Боррель назвал неприемлемыми ответные санкции Китая против ЕС

Ведомости

Ответные санкции КНР против Евросоюза неприемлемы и достойны сожаления, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«В ходе этой встречи нам стало известно, что Китай принял ответные меры на эти санкции. Вместо того чтобы изменить свою политику и ответить на нашу обеспокоенность, Китай снова закрыл на это глаза. Эти меры достойны сожаления и неприемлемы», — сказал Боррель. По его словам: ЕС хочет, чтобы Китай вступил в диалог с союзом на тему прав человека, а не «продолжал конфронтацию».

22 марта Евросоюз ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц из Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана, Эритреи и России. Пакет санкций был введен из-за серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека, пояснил Боррель. «Как я уже сказал, в этот пакет входят четыре человека и одна организация из Китая, которые принимали активное участие в разработке и осуществлении китайской политики в Синьцзяне», — добавил представитель ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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