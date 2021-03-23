Боррель назвал неприемлемыми ответные санкции Китая против ЕС

«В ходе этой встречи нам стало известно, что Китай принял ответные меры на эти санкции. Вместо того чтобы изменить свою политику и ответить на нашу обеспокоенность, Китай снова закрыл на это глаза. Эти меры достойны сожаления и неприемлемы», — сказал Боррель. По его словам: ЕС хочет, чтобы Китай вступил в диалог с союзом на тему прав человека, а не «продолжал конфронтацию».