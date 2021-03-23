В Кремле ответили на заявления экспертов об отношениях России и США

Он отметил, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе. Президент России, по словам Пескова, является убежденным сторонником добрых отношений со всеми, но выстраивать их в одиночку невозможно. «А то, что любые наши международные дела в первую очередь должны отвечать нашим национальным интересам – это не новый элемент. Так было всегда, во время президентства Путина, как минимум», — резюмировал пресс-секретарь.