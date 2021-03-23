В Кремле ответили на заявления экспертов об отношениях России и США
Большая часть «разговоров» об отношениях Москвы и Вашингтона не имеет отношения к официальной позиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, как относятся в Кремле к заявлениям экспертов о необходимости России сотрудничать с США, исходя из личных интересов.
«Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры. Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции», — сказал Песков.
Он отметил, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе. Президент России, по словам Пескова, является убежденным сторонником добрых отношений со всеми, но выстраивать их в одиночку невозможно. «А то, что любые наши международные дела в первую очередь должны отвечать нашим национальным интересам – это не новый элемент. Так было всегда, во время президентства Путина, как минимум», — резюмировал пресс-секретарь.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном настанут «трудные времена», так как существует ряд вопросов, по которым позиции двух стран «глубоко различаются». По его словам, будущие отношения с Россией «потребуют от Америки отстаивать свои интересы». При этом, несмотря на разногласия, США и Россия могут совместно работать по многим вопросам, добавил он.