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В Кремле ответили на заявления экспертов об отношениях России и США

Ведомости

Большая часть «разговоров» об отношениях Москвы и Вашингтона не имеет отношения к официальной позиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, как относятся в Кремле к заявлениям экспертов о необходимости России сотрудничать с США, исходя из личных интересов.

«Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры. Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции», — сказал Песков.

Он отметил, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе. Президент России, по словам Пескова, является убежденным сторонником добрых отношений со всеми, но выстраивать их в одиночку невозможно. «А то, что любые наши международные дела в первую очередь должны отвечать нашим национальным интересам – это не новый элемент. Так было всегда, во время президентства Путина, как минимум», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном настанут «трудные времена», так как существует ряд вопросов, по которым позиции двух стран «глубоко различаются». По его словам, будущие отношения с Россией «потребуют от Америки отстаивать свои интересы». При этом, несмотря на разногласия, США и Россия могут совместно работать по многим вопросам, добавил он.

Ранее по теме: В США ожидают «трудные времена» в отношениях с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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