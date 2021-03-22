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В США ожидают «трудные времена» в отношениях с Россией

Ведомости

В отношениях между Россией и США настанут «тяжелые времена», заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого приводит «РИА Новости».

«Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно», — сказал Салливан.

Будущие отношения с Москвой «потребуют от Америки отстаивать свои интересы», добавил он. При этом в Вашингтоне считают, что несмотря на разногласия, США и Россия могут совместно работать по многим вопросам.

«Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили Договор по СНВ еще на пять лет», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России Владимир Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, на что российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Впоследствии американская сторона отказалась от переговоров в таком формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных