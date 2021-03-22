В США ожидают «трудные времена» в отношениях с Россией
В отношениях между Россией и США настанут «тяжелые времена», заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого приводит «РИА Новости».
«Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно», — сказал Салливан.
Будущие отношения с Москвой «потребуют от Америки отстаивать свои интересы», добавил он. При этом в Вашингтоне считают, что несмотря на разногласия, США и Россия могут совместно работать по многим вопросам.
«Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили Договор по СНВ еще на пять лет», — добавил он.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России Владимир Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, на что российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Впоследствии американская сторона отказалась от переговоров в таком формате.