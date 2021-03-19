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Лавров заявил о появлении на Западе «фриковой дипломатии»

Ведомости

В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен — «фриковая дипломатия», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда Гончарова.

«Наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой и фриковая дипломатия», — цитирует Лаврова официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook

Ранее Захарова назвала доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2020 г. «очередной порцией лжи» и дезинформации. Она выразила мнение, что спецслужбы США такими докладами хотят «оправдать свое существование», потому что на их работу выделяются «колоссальные бюджеты». В Кремле данный доклад назвали безосновательным и бездоказательным. 

Позже президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России Владимир Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, на что российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.

Ранее по теме: Путин предложил Байдену подискутировать в прямом эфире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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