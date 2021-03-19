Лавров заявил о появлении на Западе «фриковой дипломатии»
В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен — «фриковая дипломатия», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда Гончарова.
Ранее Захарова назвала доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2020 г. «очередной порцией лжи» и дезинформации. Она выразила мнение, что спецслужбы США такими докладами хотят «оправдать свое существование», потому что на их работу выделяются «колоссальные бюджеты». В Кремле данный доклад назвали безосновательным и бездоказательным.
Позже президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России Владимир Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, на что российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.