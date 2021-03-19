Лавров заявил о появлении на Западе «фриковой дипломатии»

Ранее Захарова назвала доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2020 г. «очередной порцией лжи» и дезинформации. Она выразила мнение, что спецслужбы США такими докладами хотят «оправдать свое существование», потому что на их работу выделяются «колоссальные бюджеты». В Кремле данный доклад назвали безосновательным и бездоказательным.