В Кремле надеются «пробить глухую стену непонимания» в отношениях с ЕС
В Кремле уверены, что развитие отношений между Россией и странами-участницами Европейского союза (ЕС) отвечает интересам обеих сторон, поэтому Москва надеется на преодоление «стены непонимания» с Брюсселем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россияне, по сути, те же европейцы, это неотъемлемая часть Европы. Поэтому мы убеждены, что, действительно, это отвечает нашим общим интересам. И мы рассчитываем, что рано или поздно такая политическая воля все-таки пробьется через глухую стену непонимания, которую мы сейчас наблюдаем в Брюсселе», — заявил представитель Кремля.
Песков выразил сожаление по поводу того, что в данный момент ЕС не является «близким другом» России, поскольку сам «заморозил отношения по линии Брюссель-Москва». Российские власти подобного решения не принимали, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
В то же время Песков напомнил, что Москва продолжает на двусторонней основе вести диалог с государствами-членами ЕС. Он пояснил, что существующие на данный момент разногласия невозможно урегулировать без диалога.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у страны сейчас нет отношений с ЕС как с организацией, потому что их инфраструктура «полностью уничтожена Брюсселем». Песков, комментируя данное высказывание, сказал, что глава ведомства имел в виду, что раньше у России были «очень богатые» отношения с ЕС, развивавшиеся по разным направлениям, а сейчас этого нет по решению европейской стороны.