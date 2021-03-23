Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

В Кремле надеются «пробить глухую стену непонимания» в отношениях с ЕС

Ведомости

В Кремле уверены, что развитие отношений между Россией и странами-участницами Европейского союза (ЕС) отвечает интересам обеих сторон, поэтому Москва надеется на преодоление «стены непонимания» с Брюсселем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россияне, по сути, те же европейцы, это неотъемлемая часть Европы. Поэтому мы убеждены, что, действительно, это отвечает нашим общим интересам. И мы рассчитываем, что рано или поздно такая политическая воля все-таки пробьется через глухую стену непонимания, которую мы сейчас наблюдаем в Брюсселе», — заявил представитель Кремля.

Песков выразил сожаление по поводу того, что в данный момент ЕС не является «близким другом» России, поскольку сам «заморозил отношения по линии Брюссель-Москва». Российские власти подобного решения не принимали, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В то же время Песков напомнил, что Москва продолжает на двусторонней основе вести диалог с государствами-членами ЕС. Он пояснил, что существующие на данный момент разногласия невозможно урегулировать без диалога.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у страны сейчас нет отношений с ЕС как с организацией, потому что их инфраструктура «полностью уничтожена Брюсселем». Песков, комментируя данное высказывание, сказал, что глава ведомства имел в виду, что раньше у России были «очень богатые» отношения с ЕС, развивавшиеся по разным направлениям, а сейчас этого нет по решению европейской стороны.

Ранее по теме: Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных