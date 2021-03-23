В Кремле надеются «пробить глухую стену непонимания» в отношениях с ЕС

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у страны сейчас нет отношений с ЕС как с организацией, потому что их инфраструктура «полностью уничтожена Брюсселем». Песков, комментируя данное высказывание, сказал, что глава ведомства имел в виду, что раньше у России были «очень богатые» отношения с ЕС, развивавшиеся по разным направлениям, а сейчас этого нет по решению европейской стороны.