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Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией

Ведомости

Отношения России и ЕС уничтожены односторонними решениями Брюсселя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И.

«Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией (у нас) отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Министр пояснил, что у России остались партнеры – отдельные европейские страны, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами. «Наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — сказал Лавров. По его словам, если ЕС захочет наладить отношения с Россией, Москва будет готова это сделать на основе равноправия и поиска баланса интересов.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко накануне оценил отношения с Евросоюзом как «конфликтное сосуществование.

В феврале Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. «Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал министр в интервью Владимиру Соловьеву.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул СМИ в передаче слов министра «без контекста», а в самом внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Лавров заявил о готовности к разрыву, «если он пройдет по инициативе ЕС».

Ранее по теме: В МИДе охарактеризовали отношения с ЕС как «конфликтное сосуществование»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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