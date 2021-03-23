Лавров заявил об уничтожении Евросоюзом отношений с Россией
Отношения России и ЕС уничтожены односторонними решениями Брюсселя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И.
«Еще раз подчеркну, с Евросоюзом как организацией (у нас) отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Министр пояснил, что у России остались партнеры – отдельные европейские страны, которые хотят руководствоваться своими национальными интересами. «Наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — сказал Лавров. По его словам, если ЕС захочет наладить отношения с Россией, Москва будет готова это сделать на основе равноправия и поиска баланса интересов.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко накануне оценил отношения с Евросоюзом как «конфликтное сосуществование.
В феврале Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. «Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал министр в интервью Владимиру Соловьеву.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул СМИ в передаче слов министра «без контекста», а в самом внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Лавров заявил о готовности к разрыву, «если он пройдет по инициативе ЕС».