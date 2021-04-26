Зеленский ответил на предложение Путина о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любом месте. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
«Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании», — сказал Зеленский. Однако украинский президент не согласен с предложением Путина сначала провести переговоры с главами ДНР и ЛНР. «Я не собираюсь разговаривать с террористами, и это просто невозможно для меня в моем положении», — подчеркнул Зеленский.
Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках трехсторонней контактной группы 20 апреля закончились ничем. Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
При этом Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным». Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».