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МИД сообщил США об ограничении поездок американских дипломатов по России

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вручил ноту о внесении изменений в порядок поездок по территории страны для сотрудников американского посольства и консульских учреждений временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману, сообщается на сайте ведомства.

«Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено», — говорится в заявлении МИДа.

15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. Ограничения были наложены на госдолг страны, а также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации. Вдобавок меры были распространены на 10 российских дипломатов и 8 физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, минфин США объявил об ограничениях в отношении 6 российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.

После этого МИД России объявил об ответных мерах на данные шаги. В ведомстве пообещали выслать соразмерное количество сотрудников дипломатических миссий США, ограничить до 10 в год выдачу виз краткосрочным командируемым по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств, прекратить наем российских граждан и лиц из третьих стран на административно-технические должности в американских дипмиссиях, остановить деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским государственным структурам, на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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