МИД сообщил США об ограничении поездок американских дипломатов по России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вручил ноту о внесении изменений в порядок поездок по территории страны для сотрудников американского посольства и консульских учреждений временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману, сообщается на сайте ведомства.
«Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено», — говорится в заявлении МИДа.
15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. Ограничения были наложены на госдолг страны, а также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации. Вдобавок меры были распространены на 10 российских дипломатов и 8 физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, минфин США объявил об ограничениях в отношении 6 российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.
После этого МИД России объявил об ответных мерах на данные шаги. В ведомстве пообещали выслать соразмерное количество сотрудников дипломатических миссий США, ограничить до 10 в год выдачу виз краткосрочным командируемым по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств, прекратить наем российских граждан и лиц из третьих стран на административно-технические должности в американских дипмиссиях, остановить деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским государственным структурам, на территории России.