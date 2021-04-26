МИД сообщил США об ограничении поездок американских дипломатов по России

15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. Ограничения были наложены на госдолг страны, а также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации. Вдобавок меры были распространены на 10 российских дипломатов и 8 физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, минфин США объявил об ограничениях в отношении 6 российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.