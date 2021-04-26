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Песков заявил о наличии у спецслужб доказательств заговора против Лукашенко

Ведомости

Спецслужбы обладают необходимыми доказательствами и признаниями участников заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что спецслужбы России и Белоруссии совместно реализовали операцию по пресечению «преступных планов» по свержению законной власти в республике.

17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам президента, за этим стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко. Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.

Ранее по теме: Лукашенко заявил, что на операцию по его устранению выделялось $10 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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