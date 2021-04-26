Песков заявил о наличии у спецслужб доказательств заговора против Лукашенко
Спецслужбы обладают необходимыми доказательствами и признаниями участников заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что спецслужбы России и Белоруссии совместно реализовали операцию по пресечению «преступных планов» по свержению законной власти в республике.
17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам президента, за этим стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко. Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.