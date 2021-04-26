Песков призвал не считать мнение Юмашева о Белоруссии позицией Кремля
Высказывание советника президента России на общественных началах Валентина Юмашева о политической ситуации в Белоруссии не является официальной позицией Кремля, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее, 24 апреля, в Forbes было опубликовано интервью Юмашева. В нем чиновник сказал, что после того, как в 1994 г. Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии, выборы в этой стране закончились. В итоге тот факт, что он непрерывно управляет государством более четверти столетия привел к тому, что «через 26 лет народ озверел и вышел на улицы», резюмировал советник российского лидера.
В этой связи Пескову задали вопрос, совпадает ли оценка Юмашева с мнением президента России Владимира Путина и знал ли тот прежде о подобной точке зрения своего советника.
«Два раза «нет». Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и официальной позиции РФ», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Последние выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. По официальным данным, Лукашенко набрал в них 80,08% голосов избирателей, а его оппонент Светлана Тихановская, возглавившая оппозицию после ареста ее мужа Сергея, — 10,09%. После оглашения результатов выборов в стране начались массовые протесты. Несогласные назвали голосование сфальсифицированным и не признали легитимность правления Лукашенко. Эту позицию поддержали западные страны, принявшие в связи с этим соответствующую резолюцию, также они ввели санкции в отношении белорусских властей и некоторых компаний. Россия, Китай и ряд других стран признали Лукашенко законным лидером республики.