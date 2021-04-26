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Песков призвал не считать мнение Юмашева о Белоруссии позицией Кремля

Ведомости

Высказывание советника президента России на общественных началах Валентина Юмашева о политической ситуации в Белоруссии не является официальной позицией Кремля, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее, 24 апреля, в Forbes было опубликовано интервью Юмашева. В нем чиновник сказал, что после того, как в 1994 г. Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии, выборы в этой стране закончились. В итоге тот факт, что он непрерывно управляет государством более четверти столетия привел к тому, что «через 26 лет народ озверел и вышел на улицы», резюмировал советник российского лидера.

В этой связи Пескову задали вопрос, совпадает ли оценка Юмашева с мнением президента России Владимира Путина и знал ли тот прежде о подобной точке зрения своего советника.

«Два раза «нет». Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и официальной позиции РФ», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Последние выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. По официальным данным, Лукашенко набрал в них 80,08% голосов избирателей, а его оппонент Светлана Тихановская, возглавившая оппозицию после ареста ее мужа Сергея, — 10,09%. После оглашения результатов выборов в стране начались массовые протесты. Несогласные назвали голосование сфальсифицированным и не признали легитимность правления Лукашенко. Эту позицию поддержали западные страны, принявшие в связи с этим соответствующую резолюцию, также они ввели санкции в отношении белорусских властей и некоторых компаний. Россия, Китай и ряд других стран признали Лукашенко законным лидером республики.

Ранее по теме: Песков заявил о наличии у спецслужб доказательств заговора против Лукашенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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