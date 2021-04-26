Песков призвал не считать мнение Юмашева о Белоруссии позицией Кремля

Ранее, 24 апреля, в Forbes было опубликовано интервью Юмашева. В нем чиновник сказал, что после того, как в 1994 г. Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии, выборы в этой стране закончились. В итоге тот факт, что он непрерывно управляет государством более четверти столетия привел к тому, что «через 26 лет народ озверел и вышел на улицы», резюмировал советник российского лидера.