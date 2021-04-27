Депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит московский список РПСС на выборах в Госдуму

Елена Шувалова была избрана депутатом Мосгордумы от КПРФ. Однако в прошлом году ее исключили из партии. В КПРФ ее обвинили в отсутствии партийной дисциплины из-за того, что она проголосовала против принятия бюджета Москвы в Мосгордуме, несмотря на решение горкома партии поддержать его, а также на исключение из партии повлияло то, что она в 2019 г. пыталась организовать круглый стол, на который приглашала политика Алексея Навального. Об этом Шувалова рассказывала журналистам.