Депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит московский список РПСС на выборах в Госдуму

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит московский список РПСС на выборах в Госдуму
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит московскую региональную группу Российской партии социальной справедливости (РПСС), бывшей партии КПСС, на выборах в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в партии. Один из собеседников добавил, что обсуждается еще вариант, что Шувалова может войти и в федеральный список партии. Но вариант с московской группой — основной.
Елена Шувалова была избрана депутатом Мосгордумы от КПРФ. Однако в прошлом году ее исключили из партии. В КПРФ ее обвинили в отсутствии партийной дисциплины из-за того, что она проголосовала против принятия бюджета Москвы в Мосгордуме, несмотря на решение горкома партии поддержать его, а также на исключение из партии повлияло то, что она в 2019 г. пыталась организовать круглый стол, на который приглашала политика Алексея Навального. Об этом Шувалова рассказывала журналистам.
Шувалова может также одновременно возглавить избирательный штаб общественного деятеля Максима Шевченко, который планирует тоже выдвинуться от РПСС — по Центральному одномандатному округу в Москве, добавил собеседник в партии. Шувалова пока не подтвердила, что она возглавит московскую региональную группу. «Мы с Шевченко давно знакомы и общаемся. Но мне пока ничего не известно [о том, что я могу возглавить группу]», — сказала она «Ведомостям».
Партия РПСС входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова — ранее она называлась КПСС и считалась спойлером КПРФ. Около месяца назад партия сменила на съезде название, а ее председателем избрали издателя Константина Рыкова, который в 2010-е гг. был близок к бывшему куратору внутренней политики Владиславу Суркову. Ранее «Ведомости» писали, что партия ведет переговоры с Шуваловой и с первым секретарем горкома КПРФ Валерием Рашкиным. Оба переговоры с партией отрицали.
«Партии-спойлеры часто подбирают людей, отходящих от линии КПРФ или вовсе покинувших ряды партии, — сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь московского горкома КПРФ Денис Парфенов. — До этого тот же спойлер подобрал известного Шевченко, теперь решил прибрать Шувалову». К перспективам такого союза коммунист относится скептически.
Он напомнил, что Шувалова была исключена из КПРФ в июне 2020 г., поскольку «не выполняла обязательств перед партией». Это значит, что нарушала дисциплину во фракции, не поддерживала партию материально, ее помощники не помогали в партийной работе. Кроме того, без согласования с горкомом она организовала круглый стол с участием либеральных деятелей, в том числе Алексея Навального. Это давало властям «опасную возможность склеивать образ КПРФ и Навального, подрывать репутацию партии как последовательной патриотической силы», говорит Парфенов.