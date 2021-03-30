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Журналист Максим Шевченко может выдвинуться на выборы в Госдуму от бывшей партии КПСС

На выходных партия политтехнолога Андрея Богданова сменила название и избрала новое руководство
Елена Мухаметшина Максим Иванов
В этом году Шевченко рассорился с КПРФ, заявив, что выдвинется на выборы в Госдуму в 208-м округе Москвы /Виталий Белоусов / РИА Новости

Общественный деятель и журналист Максим Шевченко может выдвинуться на выборы в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), в которую была переименована Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к администрации президента, и человек в партии. Эта партия, считающаяся спойлером КПРФ и входящая в пул политтехнолога Андрея Богданова, в воскресенье на съезде сменила название, а ее председателем стал издатель Константин Рыков, который в 2000-е гг. был близок к бывшему куратору внутренней политики Владиславу Суркову.

Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, говорит, что партия планирует выдвинуть на выборы несколько ярких кандидатов, среди них и Шевченко. Он в 2018 г. был избран депутатом заксобрания Владимирской области, возглавил фракцию КПРФ. Однако в этом году Шевченко рассорился с КПРФ, заявив, что выдвинется на выборы в Госдуму в 208-м округе Москвы (Центральный округ). Горком КПРФ, утвердивший список кандидатов на выборы в Москве, в 208-м округе планирует выдвинуть бывшего депутата Госдумы Нину Останину. Ранее «Ведомости» писали, что в этом округе обсуждается и выдвижение от КПРФ депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой. Шевченко сказал «Ведомостям», что вопрос о его выдвижении РПСС обсуждается. В среду партия планирует провести первую партийную конференцию с некоторыми возможными кандидатами, писал Рыков у себя в Facebook.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных