Журналист Максим Шевченко может выдвинуться на выборы в Госдуму от бывшей партии КПСС

Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, говорит, что партия планирует выдвинуть на выборы несколько ярких кандидатов, среди них и Шевченко. Он в 2018 г. был избран депутатом заксобрания Владимирской области, возглавил фракцию КПРФ. Однако в этом году Шевченко рассорился с КПРФ, заявив, что выдвинется на выборы в Госдуму в 208-м округе Москвы (Центральный округ). Горком КПРФ, утвердивший список кандидатов на выборы в Москве, в 208-м округе планирует выдвинуть бывшего депутата Госдумы Нину Останину. Ранее «Ведомости» писали, что в этом округе обсуждается и выдвижение от КПРФ депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой. Шевченко сказал «Ведомостям», что вопрос о его выдвижении РПСС обсуждается. В среду партия планирует провести первую партийную конференцию с некоторыми возможными кандидатами, писал Рыков у себя в Facebook.