Путин призвал избегать пустословия и популизма на выборах
Президент России Владимир Путин призвал парламентариев избегать пустословия и популизма в ходе избирательных кампаний, быть ответственными и честными по отношению к людям.
«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма», — сказал Путин на заседании совета законодателей при Федеральном Собрании. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
В качестве примера президент привел ситуацию в России в начале 1990-х гг. «Обещали все что ни попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — подчеркнул он. Обещать невозможное — значит порождать ожидания, которым не суждено сбыться, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, отметил Путин.
Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября в единый день голосования. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы. Вчера председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что доверие россиян к выборам и избирательной системе существенно возросло за последние пять лет.