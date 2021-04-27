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Путин призвал избегать пустословия и популизма на выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал парламентариев избегать пустословия и популизма в ходе избирательных кампаний, быть ответственными и честными по отношению к людям.

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма», — сказал Путин на заседании совета законодателей при Федеральном Собрании. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В качестве примера президент привел ситуацию в России в начале 1990-х гг. «Обещали все что ни попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — подчеркнул он. Обещать невозможное — значит порождать ожидания, которым не суждено сбыться, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, отметил Путин.

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября в единый день голосования. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы. Вчера председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что доверие россиян к выборам и избирательной системе существенно возросло за последние пять лет.

Ранее по теме: Памфилова заявила о существенном росте доверия россиян к выборам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных