Путин призвал избегать пустословия и популизма на выборах

В качестве примера президент привел ситуацию в России в начале 1990-х гг. «Обещали все что ни попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — подчеркнул он. Обещать невозможное — значит порождать ожидания, которым не суждено сбыться, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, отметил Путин.