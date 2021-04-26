Памфилова заявила о существенном росте доверия россиян к выборам
Доверие россиян к выборам существенно возросло за последние пять лет, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Самый главный итог этих пяти лет, что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к системе избирательной. И, я считаю, каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать и чтобы оно возрастало», — сказала Памфилова.
Она отметила, что ЦИК готовится к разным вариантам проведения сентябрьских выборов. В зависимости от эпидемиологической ситуации и ряда других факторов будет принято решение о том, за один или три дня пройдет голосование.
«Я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем — и благодаря вашей поддержке, и правительство идет навстречу. То есть исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически все нормально», — подчеркнула Памфилова.
Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября в единый день голосования. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы. Избирательная кампания перед выборами в Госдуму начнется в конце июня, сообщала председатель ЦИК. По ее словам, решение о проведении выборов в несколько дней будет принято после указа Путина о старте кампании. Вероятность проведения выборов в несколько дней Памфилова оценила как очень высокую.