Памфилова заявила о существенном росте доверия россиян к выборам

«Самый главный итог этих пяти лет, что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к системе избирательной. И, я считаю, каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать и чтобы оно возрастало», — сказала Памфилова.