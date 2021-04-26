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Памфилова заявила о существенном росте доверия россиян к выборам

Ведомости

Доверие россиян к выборам существенно возросло за последние пять лет, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Самый главный итог этих пяти лет, что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к системе избирательной. И, я считаю, каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать и чтобы оно возрастало», — сказала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК готовится к разным вариантам проведения сентябрьских выборов. В зависимости от эпидемиологической ситуации и ряда других факторов будет принято решение о том, за один или три дня пройдет голосование.

«Я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем — и благодаря вашей поддержке, и правительство идет навстречу. То есть исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически все нормально», — подчеркнула Памфилова.

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября в единый день голосования. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы. Избирательная кампания перед выборами в Госдуму начнется в конце июня, сообщала председатель ЦИК. По ее словам, решение о проведении выборов в несколько дней будет принято после указа Путина о старте кампании. Вероятность проведения выборов в несколько дней Памфилова оценила как очень высокую.

Ранее по теме: Памфилова анонсировала старт избирательной кампании в России в июне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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