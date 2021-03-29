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Памфилова анонсировала старт избирательной кампании в России в июне

Ведомости

Избирательная кампания перед выборами в Госдуму начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, решение о проведении выборов в несколько дней будет принято после указа президента РФ Владимира Путина о старте кампании.

«Такое решение мы будем принимать уже после того, как президент откроет кампанию официальным указом. Это, скорее всего, в конце июня», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

Вероятность проведения выборов в несколько дней она оценила как очень высокую.

Говоря о применении электронного голосования на выборах, Памфилова подчеркнула, что Россия пока не готова к масштабному применению такого формата.

«Пока мы к масштабному применению электронного голосования не готовы, для этого надо еще очень серьезно поработать, в первую очередь над созданием системы безопасности, которая исключала бы малейшее внешнее несанкционированное воздействие», — отметила она.

Председатель ЦИК подчеркнула: пилотные проекты электронного голосования будут реализовываться в пяти-шести регионах России, в Москве оно будет точно.

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября в единый день голосования. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы.

Ранее по теме: В ЦИК заявили о готовности бороться со вмешательством в выборы в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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