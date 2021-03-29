Памфилова анонсировала старт избирательной кампании в России в июне
Избирательная кампания перед выборами в Госдуму начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, решение о проведении выборов в несколько дней будет принято после указа президента РФ Владимира Путина о старте кампании.
«Такое решение мы будем принимать уже после того, как президент откроет кампанию официальным указом. Это, скорее всего, в конце июня», — сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».
Вероятность проведения выборов в несколько дней она оценила как очень высокую.
Говоря о применении электронного голосования на выборах, Памфилова подчеркнула, что Россия пока не готова к масштабному применению такого формата.
«Пока мы к масштабному применению электронного голосования не готовы, для этого надо еще очень серьезно поработать, в первую очередь над созданием системы безопасности, которая исключала бы малейшее внешнее несанкционированное воздействие», — отметила она.
Председатель ЦИК подчеркнула: пилотные проекты электронного голосования будут реализовываться в пяти-шести регионах России, в Москве оно будет точно.
Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября в единый день голосования. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы.