В ЦИК заявили о готовности бороться со вмешательством в выборы в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о готовности отражать попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые должны состояться в сентябре этого года. Об этом она сказала в эфире «Первого канала».
«Мы уверены, что вмешательство будет, уже сейчас многие элементы просматриваются. Мы к этому готовы, спокойно к этому относимся и будем отражать все вранье», — сказала Памфилова.
29 марта Памфилова была переизбрана председателем ЦИК на пять лет. Ее кандидатуру поддержали 14 членов комиссии. На пост председателя ЦИК также выдвигался член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов. За него проголосовал один человек.
Элла Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 г.
Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября в единый день голосования. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы.