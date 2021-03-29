В ЦИК заявили о готовности бороться со вмешательством в выборы в Госдуму

29 марта Памфилова была переизбрана председателем ЦИК на пять лет. Ее кандидатуру поддержали 14 членов комиссии. На пост председателя ЦИК также выдвигался член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов. За него проголосовал один человек.