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В ЦИК заявили о готовности бороться со вмешательством в выборы в Госдуму

Ведомости

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о готовности отражать попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые должны состояться в сентябре этого года. Об этом она сказала в эфире «Первого канала».

«Мы уверены, что вмешательство будет, уже сейчас многие элементы просматриваются. Мы к этому готовы, спокойно к этому относимся и будем отражать все вранье», — сказала Памфилова.

29 марта Памфилова была переизбрана председателем ЦИК на пять лет. Ее кандидатуру поддержали 14 членов комиссии. На пост председателя ЦИК также выдвигался член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов. За него проголосовал один человек.

Элла Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 г.

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября в единый день голосования. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы.

Ранее по теме: Памфилова переизбрана председателем ЦИК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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