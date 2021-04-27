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Лавров заявил об отказе США наладить отношения с Россией

Ведомости

Россия и США вернулись бы к нормальным отношениям, если бы это зависело только от Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что незадолго до ухода с поста президента США Барак Обама, «хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов». Администрация Дональда Трампа попросила Москву не реагировать на «уходящие эксцессы» администрации Обамы, однако и ей не удалось вернуть ситуацию «в нормальное русло». В связи с этим Россия вынуждена была ответить «более-менее зеркально», но «американцы на этом не успокоились».

По словам министра, Москва предлагала администрации нового президента США Джо Байдена «обнулить» дипломатический конфликт, однако та «тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить». Вашингтон ввел в отношении Москвы новые санкции, на которые она вынуждена была ответить не просто зеркально, а асимметрично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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