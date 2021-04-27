Лавров заявил об отказе США наладить отношения с Россией

«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США», — сказал Лавров.