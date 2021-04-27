Германия поддержала высылку Чехией 18 российских дипломатов
Берлин поддерживает решение Праги выслать из Чехии 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г., заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Что касается ситуации в отношениях между Чешской Республикой и Россией, то я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Маас добавил, что посол Германии в Москве на данный момент занимается организацией помощи для поддержания работы дипломатический миссии Чехии в российской столице.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Накануне глава правительства подтвердил, что данная версия является единственной, рассматриваемой следствием.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.