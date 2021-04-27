Германия поддержала высылку Чехией 18 российских дипломатов

«Что касается ситуации в отношениях между Чешской Республикой и Россией, то я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).