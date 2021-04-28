Медведев назвал незавершенным процесс децентрализации власти в России

«Этот процесс не завершен», – сказал Медведев. При планировании переезда государственных служащих необходимо оценивать адекватность затрат, так как этот процесс требует вложения «больших денег», отметил он. Государство, выбирая между их вложением в социальную сферу и переездом чиновников, делает выбор в пользу первого. «Но я надеюсь, что настанут такие времена, когда мы сможем и эти задачи решать», – объяснил зампред Совбеза.