Медведев назвал незавершенным процесс децентрализации власти в России
Процесс децентрализации власти в России не завершен, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».
«Этот процесс не завершен», – сказал Медведев. При планировании переезда государственных служащих необходимо оценивать адекватность затрат, так как этот процесс требует вложения «больших денег», отметил он. Государство, выбирая между их вложением в социальную сферу и переездом чиновников, делает выбор в пользу первого. «Но я надеюсь, что настанут такие времена, когда мы сможем и эти задачи решать», – объяснил зампред Совбеза.
Децентрализацию государственных функций удалось частично реализовать, когда судебные учреждения были переведены в Санкт-Петербург. «Я думаю, что в каком-то виде этот процесс продолжится», – подчеркнул Медведев.
В 2011 г. Медведев, занимавший тогда пост президента России, поручил проработать юридические и финансовые аспекты децентрализации российской власти. Он напомнил о федеральном устройстве России, неравномерности ее развития и предложил варьировать подходы к регионам. Децентрализация, согласно Медведеву, должна развиваться в трех направлениях – передача регионам полномочий с федерального уровня, предоставление им самостоятельности в распоряжении средствами федеральных субсидий (с заменой отдельных субвенций единой) и расширение источников доходов региональных и местных бюджетов.