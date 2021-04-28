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Медведев назвал незавершенным процесс децентрализации власти в России

Ведомости

Процесс децентрализации власти в России не завершен, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

«Этот процесс не завершен», – сказал Медведев. При планировании переезда государственных служащих необходимо оценивать адекватность затрат, так как этот процесс требует вложения «больших денег», отметил он. Государство, выбирая между их вложением в социальную сферу и переездом чиновников, делает выбор в пользу первого. «Но я надеюсь, что настанут такие времена, когда мы сможем и эти задачи решать», – объяснил зампред Совбеза.

Децентрализацию государственных функций удалось частично реализовать, когда судебные учреждения были переведены в Санкт-Петербург. «Я думаю, что в каком-то виде этот процесс продолжится», – подчеркнул Медведев.

В 2011 г. Медведев, занимавший тогда пост президента России, поручил проработать юридические и финансовые аспекты децентрализации российской власти. Он напомнил о федеральном устройстве России, неравномерности ее развития и предложил варьировать подходы к регионам. Децентрализация, согласно Медведеву, должна развиваться в трех направлениях – передача регионам полномочий с федерального уровня, предоставление им самостоятельности в распоряжении средствами федеральных субсидий (с заменой отдельных субвенций единой) и расширение источников доходов региональных и местных бюджетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных