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Британия предложила G7 совместно бороться с «российской пропагандой»

Ведомости

Страны «группы семи» (G7) рассмотрят предложение Великобритании о создании механизма по противодействию «российской пропаганде и дезинформации», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в беседе с Reuters.

«Когда мы видим распространение лжи, пропаганды или фейковых новостей, мы должны не по отдельности, а совместно опровергать это, сообщая правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — рассказал он.

Членами G7 являются США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов работать с Россией по общим вопросам и улучшать отношения с российскими властями в случае соблюдения его ценностей.

По его словам, в отношениях с Россией нужно использовать «три ключевых понятия: сдерживание, противодействие и взаимодействие». При этом он отметил, что Россия якобы сама усиливает напряженность и проводит кампании по дезинформации.

Ранее по теме: Боррель назвал условия для улучшения отношений между ЕС и Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных