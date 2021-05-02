Британия предложила G7 совместно бороться с «российской пропагандой»
Страны «группы семи» (G7) рассмотрят предложение Великобритании о создании механизма по противодействию «российской пропаганде и дезинформации», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в беседе с Reuters.
«Когда мы видим распространение лжи, пропаганды или фейковых новостей, мы должны не по отдельности, а совместно опровергать это, сообщая правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — рассказал он.
Членами G7 являются США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов работать с Россией по общим вопросам и улучшать отношения с российскими властями в случае соблюдения его ценностей.
По его словам, в отношениях с Россией нужно использовать «три ключевых понятия: сдерживание, противодействие и взаимодействие». При этом он отметил, что Россия якобы сама усиливает напряженность и проводит кампании по дезинформации.