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Боррель назвал условия для улучшения отношений между ЕС и Россией

Ведомости

Евросоюз готов работать с Россией по общим вопросам и улучшать отношения с российскими властями в случае соблюдения его ценностей, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента.

«Мы хотим сказать России о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России… Мы должны оставлять открытыми каналы связи. Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы», — цитирует «РИА Новости» Борреля.

По его словам, в отношениях с Россией нужно использовать «три ключевых понятия: сдерживание, противодействие и взаимодействие». При этом он отметил, что Россия якобы сама усиливает напряженность и проводит кампании по дезинформации.

«Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками», — отметил Боррель, добавив, что ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией.

Ранее входящая в ЕС Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г. и заявила о высылке российских дипломатов. Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российских дипмиссий. А прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г.

Ранее по теме: Болгария заподозрила группу россиян в причастности к нескольким взрывам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных