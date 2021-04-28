Боррель назвал условия для улучшения отношений между ЕС и Россией
Евросоюз готов работать с Россией по общим вопросам и улучшать отношения с российскими властями в случае соблюдения его ценностей, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента.
«Мы хотим сказать России о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России… Мы должны оставлять открытыми каналы связи. Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы», — цитирует «РИА Новости» Борреля.
По его словам, в отношениях с Россией нужно использовать «три ключевых понятия: сдерживание, противодействие и взаимодействие». При этом он отметил, что Россия якобы сама усиливает напряженность и проводит кампании по дезинформации.
«Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками», — отметил Боррель, добавив, что ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией.
Ранее входящая в ЕС Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г. и заявила о высылке российских дипломатов. Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российских дипмиссий. А прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г.