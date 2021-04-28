Боррель назвал условия для улучшения отношений между ЕС и Россией

Ранее входящая в ЕС Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г. и заявила о высылке российских дипломатов. Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российских дипмиссий. А прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г.