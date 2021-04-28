Болгария заподозрила группу россиян в причастности к нескольким взрывам
Прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 г., заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.
«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — цитирует ТАСС Милеву.
По ее словам, оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву — оно также хранилось на складах в чешской Врбетице. По версии прокуратуры, шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Гебрева. Прокуратура считает, что покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 г.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена двусторонняя высылка дипломатов между странами. Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российского посольства. Сегодня Москва в качестве ответной меры на их действия также объявила о высылке сотрудников посольств этих стран.