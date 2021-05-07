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Focus: Путин выводит Россию на новый этап мировой политики

Ведомости

Президент России Владимир Путин выводит страну на новый этап в российской и мировой политике, заявил эксперт немецкого журнала Focus Томас Егер.

«Путин выводит свою страну на новый этап в российской и мировой политике», – сказал Егер. Он отметил, что Путин хочет сохранить суверенитет и статус России с помощью вооружений, в частности, подводного ядерного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». 

Усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США Космических сил и планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует «потенциал стратегического устрашения», подчеркнул эксперт.

По его словам, российская внешняя политика и политика безопасности служат, прежде всего, для защиты существующего политического порядка, вытеснения любого иностранного влияния из ближнего зарубежья и обеспечения глобального присутствия в стратегически важных районах – на Ближнем Востоке, Африке и Арктике.

Первая информация о ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» появилась в 2015 г., в марте 2018 г. его разработка также была подтверждена Путиным. Такие аппараты должны поступить на вооружение российского флота в 2018-2027 гг., однако о постановке их на боевое дежурство официальной информации нет. Задачей комплекса предположительно является уничтожение атомных подводных лодок (АПЛ) противника и их баз. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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