Focus: Путин выводит Россию на новый этап мировой политики
Президент России Владимир Путин выводит страну на новый этап в российской и мировой политике, заявил эксперт немецкого журнала Focus Томас Егер.
«Путин выводит свою страну на новый этап в российской и мировой политике», – сказал Егер. Он отметил, что Путин хочет сохранить суверенитет и статус России с помощью вооружений, в частности, подводного ядерного беспилотника «Посейдон» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США Космических сил и планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует «потенциал стратегического устрашения», подчеркнул эксперт.
По его словам, российская внешняя политика и политика безопасности служат, прежде всего, для защиты существующего политического порядка, вытеснения любого иностранного влияния из ближнего зарубежья и обеспечения глобального присутствия в стратегически важных районах – на Ближнем Востоке, Африке и Арктике.
Первая информация о ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» появилась в 2015 г., в марте 2018 г. его разработка также была подтверждена Путиным. Такие аппараты должны поступить на вооружение российского флота в 2018-2027 гг., однако о постановке их на боевое дежурство официальной информации нет. Задачей комплекса предположительно является уничтожение атомных подводных лодок (АПЛ) противника и их баз.