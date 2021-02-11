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Экс-министр обороны Иванов раскрыл стоимость разработки новейших вооружений

Ведомости

Стоимость разработки новейших видов российского военного оружия, включая гиперзвуковую ракету «Авангард», лазерный комплекс «Пересвет» и подводный ядерный беспилотник «Посейдон», составляла 10 — 20 млрд руб. в год, заявил экс-министр обороны, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов во время мероприятия Российского военно-исторического общества.

«Я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появилось на вооружении российской армии. Это и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов рублей», — сказал Иванов (цитата по «РИА Новости»), занимавший должность главы Минобороны в 2001-2007 гг.

Он отметил, что по сравнению с общим оборонным бюджетом России эти расходы не были обременительными. «Мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума», — добавил Иванов.

О разработке гиперзвукового ракетного комплекса (крылатый блок) «Авангард» президент Владимир Путин впервые публично объявил во время послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. Комплекс развивает до 28 Махов (около 7,5 километра в секунду). Носителем «Авангарда» является советская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования УР-100УТТХ. На боевое дежурство ракетный комплекс поставлен в конце декабря 2019 г. в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).

В марте 2018 г. Путин сообщил о разработке лазерного комплекса «Пересвет». Большая часть информации о нем засекречена. Задача «Пересвета» — засвечивание лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе разведывательных спутников, а также маскировка районов базирования баллистических ракет. На боевом дежурстве комплекс находится с декабря 2018 г.

Первая информация о ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» появилась в 2015 г., в марте 2018 г. его разработка также была подтверждена Путиным. Такие аппараты должны поступить на вооружение российского флота в 2018-2027 гг., однако о постановке их на боевое дежурство официальной информации нет. Задачей комплекса предположительно является уничтожение атомных подводных лодок (АПЛ) противника и их баз. Предполагается, что носителем «Посейдонов» станут АПЛ проекта 09852, первая из которых, «Белгород», уже спущена на воду и должна войти в состав ВМФ России в течение 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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