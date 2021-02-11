Экс-министр обороны Иванов раскрыл стоимость разработки новейших вооружений

Первая информация о ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» появилась в 2015 г., в марте 2018 г. его разработка также была подтверждена Путиным. Такие аппараты должны поступить на вооружение российского флота в 2018-2027 гг., однако о постановке их на боевое дежурство официальной информации нет. Задачей комплекса предположительно является уничтожение атомных подводных лодок (АПЛ) противника и их баз. Предполагается, что носителем «Посейдонов» станут АПЛ проекта 09852, первая из которых, «Белгород», уже спущена на воду и должна войти в состав ВМФ России в течение 2021 г.