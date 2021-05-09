Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае гибели президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий передачу власти Совету безопасности республики в случае гибели президента, сообщила пресс-служба главы республики.
«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении.
Документом также предусматривается немедленное введение чрезвычайного или военного положения в случае гибели президента. Главным вопросом Совбеза Белоруссии станет проведение новых выборов.
Принятие данного декрета Лукашенко анонсировал еще 17 апреля, в тот же день, когда сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам президента, за этим стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко.
Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.