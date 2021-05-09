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Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае гибели президента

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий передачу власти Совету безопасности республики в случае гибели президента, сообщила пресс-служба главы республики.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении.

Документом также предусматривается немедленное введение чрезвычайного или военного положения в случае гибели президента. Главным вопросом Совбеза Белоруссии станет проведение новых выборов.

Принятие данного декрета Лукашенко анонсировал еще 17 апреля, в тот же день, когда сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам президента, за этим стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко.

Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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