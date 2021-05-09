Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае гибели президента

Принятие данного декрета Лукашенко анонсировал еще 17 апреля, в тот же день, когда сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам президента, за этим стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко.