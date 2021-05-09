В Одессе произошла массовая драка из-за использования георгиевской ленты

8 мая министерство внутренних дел (МВД) Украины напомнило украинцам об административной и уголовной ответственности за использование советской символики и георгиевской ленты, которую традиционно носят в День Победы. Изготовление и «пропаганда» георгиевской ленты влекут за собой наложение штрафа от 850 до 2550 гривен (от $32 до $96) и конфискацию ленты.