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Путин и Лукашенко по телефону обменялись поздравлениями с Днем Победы

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Помимо этого главы государств затронули «ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня». Президенты отметили «обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества». 

В России и Белоруссии сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные Дню Победы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных