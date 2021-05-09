Путин и Лукашенко по телефону обменялись поздравлениями с Днем Победы

«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», — говорится в сообщении пресс-службы.