Путин и Лукашенко по телефону обменялись поздравлениями с Днем Победы
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо этого главы государств затронули «ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня». Президенты отметили «обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества».
В России и Белоруссии сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные Дню Победы.