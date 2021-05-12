МИД Великобритании обвинил Россию в укрывательстве преступников

«Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», — говорится в сообщении.