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МИД Великобритании обвинил Россию в укрывательстве преступников

Ведомости

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил власти России в укрывательстве преступников, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на распространенные министерством тезисы выступления Рааба, которое пройдет в среду в Национальном центре кибербезопасности.

«Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», — говорится в сообщении.

Также Рааб предложит создать «свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство» и заключить более широкое соглашение о реагировании на вредоносные атаки некоторых государств.

Министр должен будет рассказать о конфликтах между странами, часть которых хочет защитить и сохранить систему, основанную на открытых и ориентированных вовне обществах, а другая часть «продвигает авторитарную международную систему».

«Мы видим, как это столкновение между авторитарными и демократическими государствами прямо сейчас разыгрывается в киберпространстве», — отмечается в сообщении.

В мае Рааб призвал страны G7 (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) создать единый механизм быстрого реагирования на «российскую пропаганду и дезинформацию». Страны «группы семи» (G7) рассмотрят это предложение Великобритании. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что фейковыми новостями занимаются как раз-таки в Европе, демонизируя российские СМИ.

Ранее по теме: Британия предложила G7 совместно бороться с «российской пропагандой»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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