МИД Великобритании обвинил Россию в укрывательстве преступников
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил власти России в укрывательстве преступников, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на распространенные министерством тезисы выступления Рааба, которое пройдет в среду в Национальном центре кибербезопасности.
«Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», — говорится в сообщении.
Также Рааб предложит создать «свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство» и заключить более широкое соглашение о реагировании на вредоносные атаки некоторых государств.
Министр должен будет рассказать о конфликтах между странами, часть которых хочет защитить и сохранить систему, основанную на открытых и ориентированных вовне обществах, а другая часть «продвигает авторитарную международную систему».
«Мы видим, как это столкновение между авторитарными и демократическими государствами прямо сейчас разыгрывается в киберпространстве», — отмечается в сообщении.
В мае Рааб призвал страны G7 (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) создать единый механизм быстрого реагирования на «российскую пропаганду и дезинформацию». Страны «группы семи» (G7) рассмотрят это предложение Великобритании. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что фейковыми новостями занимаются как раз-таки в Европе, демонизируя российские СМИ.