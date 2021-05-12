Сектор Газа с начала обострения конфликта выпустил более 1000 ракет по Израилю

«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Страж стен". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора», — цитирует «РИА Новости» Конрикуса.