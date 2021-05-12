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Сектор Газа с начала обострения конфликта выпустил более 1000 ракет по Израилю

Ведомости

За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус на брифинге для иностранных журналистов.

«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Страж стен". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора», — цитирует «РИА Новости» Конрикуса.

Ранее газета Times of Israel сообщала, что 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Обстрел пришелся на юго-западные территории страны — в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря. В результате пострадали 28 израильтян, трое из них получили серьезные ранения. Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен». Как сообщил представитель армии обороны Израиля, ее целью является нанесение существенного урона «Хамасу».

Ранее по теме: «Хамас» и Израиль обменялись ракетными ударами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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