Оливер Стоун заявил о продолжительной войне США против России

«Мне кажется, что многие американцы со мной согласны, но это никогда не нельзя было заявлять политически. Люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивают или оттесняют на обочину СМИ, откровенно говоря», — резюмировал режиссер.