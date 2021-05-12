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Оливер Стоун заявил о продолжительной войне США против России

Ведомости

Против России около 15 лет длится война, которая началась с США, заявил в интервью газете The Washington Post режиссер Оливер Стоун. Трансляция беседы велась на Youtube-канале издания.

«Против России на протяжении долгого времени идет кампания, идет война. Она началась с США примерно в 2006-2007 гг., когда он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) произнес эту речь в Мюнхене. Я думаю, реальных доказательств агрессивности России нет», — сказал кинодеятель, имея в виду речь Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г.

По мнению Стоуна, настоящая агрессия исходит от НАТО, силы которого якобы окружили Россию и теперь окружают Китай. Режиссер добавил, что при этом США нуждаются в людях, выступающих за мир и партнерство со всеми государствами, включая уже обозначенные и Иран.

Кинодеятель подчеркнул, что США должны поменять свою точку зрения, потому что политический путь, по которым они двигаются сейчас, самоубийственен.

«Мне кажется, что многие американцы со мной согласны, но это никогда не нельзя было заявлять политически. Люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивают или оттесняют на обочину СМИ, откровенно говоря», — резюмировал режиссер.

Стоун является создателем более 30 фильмов, среди которых удостоенные «Оскара» в различных номинациях «Полуночный экспресс», «Взвод» и «Рожденный четвертого июля». На счету кинодеятеля также множество других престижных наград. В 2017 г. Стоун снял четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным». В нем режиссер задает российскому президенту вопросы на разные темы.

Ранее по теме: Американский режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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