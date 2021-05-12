В Кремле отреагировали на уголовное преследование Медведчука

«Конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то компанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства, это было бы недопустимо с точки зрения духа и буквы демократии», — сказал он.