В Кремле отреагировали на уголовное преследование Медведчука
Кремль тщательно следит за ситуацией вокруг главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого подозревают в передаче российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то компанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства, это было бы недопустимо с точки зрения духа и буквы демократии», — сказал он.
Говоря о возможности предоставления Медведчуку политического убежища, Песков сказал, что тот его не запрашивал. Более того, Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Украины. Представитель Кремля отметил, что Россия вряд ли сейчас сможет оказать нардепу какую-либо помощь.
Песков добавил, что Медведчук — проукраинский, а не пророссийский политик, выступающий за нормализацию и поддержание «на должном уровне» отношений между Москвой и Киевом.
«Насколько мы также видим по открытой социологии, которая публикуется на Украине, эта его позиция импонирует достаточно большому количеству украинцев», — резюмировал он.
Вчера Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в августе 2020 г. первый направил второму предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе. В связи с этим в доме Медведчука прошли обыски.