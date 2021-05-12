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Число жертв обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 65

Ведомости

Не менее 65 человек, включая 16 несовершеннолетних, погибли в секторе Газа в результате ракетных обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщает арабская газета Al-Quds ссылкой на Минздрав прибрежного анклава. Также не менее 365 человек получили ранение. 

«65 человек погибли, среди которых 16 несовершеннолетних и пять женщин, еще 365 получили ранения различной степени тяжести вследствие израильских обстрелов», — приводит издание заявление ведомства. 

Израиль сообщает о шести погибших в результате ракетных ударов со стороны сектора Газа. 

Конфликт между Израилем и сектором Газа перешел в вооруженный после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека.

Газета Times of Israel сообщала, что 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Обстрел пришелся на юго-западные территории страны — в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря. В результате пострадали 28 израильтян, трое из них получили серьезные ранения. Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен». Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, ее целью является нанесение существенного урона радикальной группировке «Хамас».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине. Замглавы МИДа назвал незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить статус Иерусалима.

Ранее по теме: Израиль ракетным ударом разрушил здание с офисами СМИ в Газе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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