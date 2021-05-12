Число жертв обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 65
Не менее 65 человек, включая 16 несовершеннолетних, погибли в секторе Газа в результате ракетных обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщает арабская газета Al-Quds ссылкой на Минздрав прибрежного анклава. Также не менее 365 человек получили ранение.
«65 человек погибли, среди которых 16 несовершеннолетних и пять женщин, еще 365 получили ранения различной степени тяжести вследствие израильских обстрелов», — приводит издание заявление ведомства.
Израиль сообщает о шести погибших в результате ракетных ударов со стороны сектора Газа.
Конфликт между Израилем и сектором Газа перешел в вооруженный после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.
7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека.
Газета Times of Israel сообщала, что 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Обстрел пришелся на юго-западные территории страны — в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря. В результате пострадали 28 израильтян, трое из них получили серьезные ранения. Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен». Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, ее целью является нанесение существенного урона радикальной группировке «Хамас».
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине. Замглавы МИДа назвал незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить статус Иерусалима.