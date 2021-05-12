Число жертв обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 65

Не менее 65 человек, включая 16 несовершеннолетних, погибли в секторе Газа в результате ракетных обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщает арабская газета Al-Quds ссылкой на Минздрав прибрежного анклава. Также не менее 365 человек получили ранение.