Израиль ракетным ударом разрушил здание с офисами СМИ в Газе
Ракетный удар Израиля разрушил 14-этажное здание в Газе, где располагались офисы нескольких центральных СМИ Палестины. Кадры ракетного удара были продемонстрированы в прямом эфире арабским телеканалом Al Jazeera.
شاهد انهيار برج الشروق بالكامل بعد استهدافه بالصواريخ من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي .#غزة_تحت_القصف #غزة pic.twitter.com/bM0k2iD9dc— خبر عاجل | #غزة (@GazaNews_BRK) May 12, 2021
В задании под названием «Аш-Шурук» располагались офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты. Информация о жертвах пока не поступала.
Журналистка Юмна Аль Сайед рассказала телеканалу, что на каждом из 14 этажей расположено от трех до четырех офисов СМИ, а на первом этаже — рестораны и банк. Единственный крупный торговый центр в секторе Газа находится напротив башни.
7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.
Газета Times of Israel сообщала, что 11 мая боевики выпустили по территории Израиля 137 ракет. Обстрел пришелся на юго-западные территории страны — в частности, на город Ашкелон на берегу Средиземного моря. В результате пострадали 28 израильтян, трое из них получили серьезные ранения. Реакцией израильских властей стала операция «Страж стен». Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, ее целью является нанесение существенного урона радикальной группировке «Хамас».
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине. Замглавы МИДа назвал незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить статус Иерусалима.