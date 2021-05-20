Путин заявил об участившихся попытках извратить историю ВОВ
Президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках «оболгать» и «извратить» историю Великой Отечественной войны. По словам президента, причины таких действий кроются в попытках сдерживания России, которые происходили в разные исторические эпохи и при разном политическом строе. Он подчеркнул, что с уходом поколения победителей возрастает ответственность за сохранение их наследия.
«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», — сказал Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Президент убежден, что с каждым годом Россия становится сильнее, и это все больше вызывает стремление со стороны ее ослабить и дискредитировать ценности, объединяющие общество. «Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй Мировой войны, оправдания нацистских преступников. Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем», — отметил Путин. Россия продолжит делать все, чтобы обеспечивать преемственность исторической памяти в российском обществе, подчеркнул он.
Путин не первый раз высказывается на тему истории Второй мировой войны. 9 мая президент заявил, что в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, и предупредил недругов России о том, что страна будет твердо защищать свои интересы.
В декабре 2019 г. президент выступил на коллегии Минобороны, где рассказал о том, что подобие пакта Молотова – Риббентропа о ненападении фашистской Германии и СССР заключалось еще до Советского Союза. До этого на неформальном саммите лидеров стран СНГ российский президент зачитал исторические документы, свидетельствующие о сговоре некоторых стран с Гитлером в предвоенный период.