Путин заявил об участившихся попытках извратить историю ВОВ

Президент убежден, что с каждым годом Россия становится сильнее, и это все больше вызывает стремление со стороны ее ослабить и дискредитировать ценности, объединяющие общество. «Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй Мировой войны, оправдания нацистских преступников. Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем», — отметил Путин. Россия продолжит делать все, чтобы обеспечивать преемственность исторической памяти в российском обществе, подчеркнул он.