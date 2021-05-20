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Путин заявил об участившихся попытках извратить историю ВОВ

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках «оболгать» и «извратить» историю Великой Отечественной войны. По словам президента, причины таких действий кроются в попытках сдерживания России, которые происходили в разные исторические эпохи и при разном политическом строе. Он подчеркнул, что с уходом поколения победителей возрастает ответственность за сохранение их наследия.

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», — сказал Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент убежден, что с каждым годом Россия становится сильнее, и это все больше вызывает стремление со стороны ее ослабить и дискредитировать ценности, объединяющие общество. «Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй Мировой войны, оправдания нацистских преступников. Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем», — отметил Путин. Россия продолжит делать все, чтобы обеспечивать преемственность исторической памяти в российском обществе, подчеркнул он.

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Путин не первый раз высказывается на тему истории Второй мировой войны. 9 мая президент заявил, что в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, и предупредил недругов России о том, что страна будет твердо защищать свои интересы.

В декабре 2019 г. президент выступил на коллегии Минобороны, где рассказал о том, что подобие пакта Молотова – Риббентропа о ненападении фашистской Германии и СССР заключалось еще до Советского Союза. До этого на неформальном саммите лидеров стран СНГ российский президент зачитал исторические документы, свидетельствующие о сговоре некоторых стран с Гитлером в предвоенный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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