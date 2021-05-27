Захарова в ответ на критику Дуды напомнила о действиях Польши в Ираке

«Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны. Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 года составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400», — написала она на своей странице в Facebook.