Захарова в ответ на критику Дуды напомнила о действиях Польши в Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова ответила на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия является «ненормальной страной-агрессором», напомнив о действиях Варшавы в отношении Ирака.
«Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны. Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 года составляла около 1700 военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2400», — написала она на своей странице в Facebook.
По словам Захаровой, на протяжении нескольких лет польские военные убивали как жителей Ирака, так и «товарищей по оружию». В пример она привела инцидент, произошедший 8 июня 2004 г. в районе города Эс-Сувайра. Тогда из-за взрыва в машине польской армии, перевозившей взрывчатку, погибли трое солдат инженерного подразделения Словакии, двое польских военных и один из Латвии.
«Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны?» — резюмировала представитель МИД, добавив, что польские войска были выведены из Ирака в 2008 г.
Вчера президент Польши Анджей Дуда в ходе посещения миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии (МНЕС) охарактеризовал Россию как «ненормальную страну-агрессора». Критика главы государства была направлена на вмешательство России в военный конфликт между Грузией, Южной Осетией и Абхазией в 2008 г.
Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал высказывание Дуды неприемлемым. Он выразил сожаление в связи с тем, что ненависть к России «застилает глаза у некоторых польских политиков», включая президента, и «не дает им возможности проявлять политическую мудрость».