МИД России пообещал ответ на готовящиеся недружественные шаги со стороны ЕС

«Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Москва неизменно открыта к равноправному и честному взаимодействию, но это не значит, что недружественные шаги в ее адрес, попытки разговора с позиции силы, вмешательство во внутренние дела останутся без ответа, отметил он.