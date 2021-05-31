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МИД России пообещал ответ на готовящиеся недружественные шаги со стороны ЕС

Ведомости

Россия ответит на готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе конференции.

«Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Москва неизменно открыта к равноправному и честному взаимодействию, но это не значит, что недружественные шаги в ее адрес, попытки разговора с позиции силы, вмешательство во внутренние дела останутся без ответа, отметил он. 

Ситуацию в отношениях России и Евросоюза министр охарактеризовал как «весьма тревожную». «Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела», — подчеркнул Лавров.

Ранее председатель Европарламента Давид Мария Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против российских должностных лиц. По данным Bloomberg, в проекте совместного заявления, с которым Евросоюз предложил выступить Вашингтону на саммите лидеров ЕС и США, содержится призыв к совместному ответу на «повторяющиеся негативные модели поведения» России.

Ранее по теме: Глава Европарламента призвал к ужесточению санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных