МИД России пообещал ответ на готовящиеся недружественные шаги со стороны ЕС
Россия ответит на готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе конференции.
«Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»). Москва неизменно открыта к равноправному и честному взаимодействию, но это не значит, что недружественные шаги в ее адрес, попытки разговора с позиции силы, вмешательство во внутренние дела останутся без ответа, отметил он.
Ситуацию в отношениях России и Евросоюза министр охарактеризовал как «весьма тревожную». «Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела», — подчеркнул Лавров.
Ранее председатель Европарламента Давид Мария Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции против российских должностных лиц. По данным Bloomberg, в проекте совместного заявления, с которым Евросоюз предложил выступить Вашингтону на саммите лидеров ЕС и США, содержится призыв к совместному ответу на «повторяющиеся негативные модели поведения» России.