Глава Европарламента призвал к ужесточению санкций против России

Ранее Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. Так, в Россию не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах. В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.