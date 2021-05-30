Глава Европарламента призвал к ужесточению санкций против России
Евросоюз должен ужесточить санкции против российских должностных лиц, заявил председатель Европарламента Давид Мария Сассоли в ходе беседы с журналистами.
«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — цитирует его t-online.
Сассоли также призвал принять дальнейшие меры для освобождения задержанного в Белоруссии бывшего главнреда признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Ранее Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. Так, в Россию не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах. В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.