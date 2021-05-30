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Глава Европарламента призвал к ужесточению санкций против России

Ведомости

Евросоюз должен ужесточить санкции против российских должностных лиц, заявил председатель Европарламента Давид Мария Сассоли в ходе беседы с журналистами.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — цитирует его t-online.

Сассоли также призвал принять дальнейшие меры для освобождения задержанного в Белоруссии бывшего главнреда признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Ранее Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. Так, в Россию не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах. В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

Ранее по теме: МИД отреагировал на заявление Британии о санкциях против «Северного потока-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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