МИД отреагировал на заявление Британии о санкциях против «Северного потока-2»
Внешняя политика Великобритании за последние десять лет перестала быть рациональной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Лондона ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
«Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Она подчеркнула, что «любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ».
24 мая в ходе выступления в парламенте министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Власти Великобритании рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Такое заявление Рааб сделал в ответ на заявление главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата. Тот призвал ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2», а также «Ямал — Европа». Политик указал, что последний проходит через территорию Белоруссии, а значит, правительство республики зарабатывает на нем. Парламентарии также обсудили возможную причастность Москвы к инциденту в Минске.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
Саммит ЕС 24 мая принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Софию Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.