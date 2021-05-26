МИД отреагировал на заявление Британии о санкциях против «Северного потока-2»

Такое заявление Рааб сделал в ответ на заявление главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата. Тот призвал ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2», а также «Ямал — Европа». Политик указал, что последний проходит через территорию Белоруссии, а значит, правительство республики зарабатывает на нем. Парламентарии также обсудили возможную причастность Москвы к инциденту в Минске.